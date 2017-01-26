Роман Зобнин: "Не знаю, что творилось в головах руководителей "Динамо" и на что они рассчитывали"

Экс-полузащитник "Динамо" Роман Зобнин, ныне выступающий за "Спартак", отметил, что предполагал вылет бело-голубых в ФНЛ по итогам сезона-2015/16 после ухода в "Зенит" хавбека Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина. Футболист подчеркнул, что вопросов к бойцовским качествам того состава "Динамо" ни у кого нет.

– Когда вы поняли, что дело идет к вылету?

– Стало ясно, что дела плохи, когда зимой продали в "Зенит" Жиркова и Кокорина. Мы стали понимать, что будем бороться за выживание. Ведь нас никто не усилил. И все пошло по наклонной. После поражения от "Кубани" в предпоследнем туре осознал, что, скорее всего, вылетим.

– В шоке были, когда это произошло?

– Еще в каком. Помню, после поражения в последнем туре от "Зенита" все сидели в раздевалке, как выжатые лимоны. Сказать было нечего. Уходить в отпуск в таком настроении врагу не пожелаешь. Мы старались, боролись как могли. К тому, что бились, ни у кого вопросов нет. Но, к сожалению, вылетели.

– А что за безумие было с назначением тренера дубля Сергея Чикишева и.о. главного за три тура до финиша?

– Это вопрос к руководителям "Динамо". Не знаю, что творилось у них в головах и на что они рассчитывали.

– Болеете за "Динамо" в ФНЛ?

– Конечно. Когда есть свободное время – смотрю матчи. Общаюсь с Морозовым, реже с Данилкиным. (Игорь РАБИНЕР)

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