Роман Зобнин: "Не знаю, что творилось в головах руководителей "Динамо" и на что они рассчитывали"

Экс-полузащитник "Динамо" Роман Зобнин, ныне выступающий за "Спартак", отметил, что предполагал вылет бело-голубых в ФНЛ по итогам сезона-2015/16 после ухода в "Зенит" хавбека Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина. Футболист подчеркнул, что вопросов к бойцовским качествам того состава "Динамо" ни у кого нет.
– Когда вы поняли, что дело идет к вылету?
– Стало ясно, что дела плохи, когда зимой продали в "Зенит" Жиркова и Кокорина. Мы стали понимать, что будем бороться за выживание. Ведь нас никто не усилил. И все пошло по наклонной. После поражения от "Кубани" в предпоследнем туре осознал, что, скорее всего, вылетим.
– В шоке были, когда это произошло?
– Еще в каком. Помню, после поражения в последнем туре от "Зенита" все сидели в раздевалке, как выжатые лимоны. Сказать было нечего. Уходить в отпуск в таком настроении врагу не пожелаешь. Мы старались, боролись как могли. К тому, что бились, ни у кого вопросов нет. Но, к сожалению, вылетели.
– А что за безумие было с назначением тренера дубля Сергея Чикишева и.о. главного за три тура до финиша?
– Это вопрос к руководителям "Динамо". Не знаю, что творилось у них в головах и на что они рассчитывали.
– Болеете за "Динамо" в ФНЛ?
– Конечно. Когда есть свободное время – смотрю матчи. Общаюсь с Морозовым, реже с Данилкиным. (Игорь РАБИНЕР)
sars882
с каких пор уход двух "лидеров" команды настолько деморализует команду, что она падает в низшую лигу? т.е сами говно и не можете без них показать ничего? как интересно держатся на плаву Бенфики, Валенсии и прочие Дортмунды у которых в каждое трансферное окно уходят лидеры? почему они не сыпятся? да потому что играют там профессионалы до мозга костей. они не замечают потери бойца, а идут дальше.
11:30 26 января
Урфин Джюс
Что-то разговорился товарищ в последнее время.. Звездой себя ощутил? Да если бы вы реально бились, а не отбывали номер, то точно бы не вылетели..
09:55 26 января