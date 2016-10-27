Роман Зобнин: "Не вижу спада у ЦСКА"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин призвал болельщиков активно поддержать команду в предстоящем матче премьер-лиги с ЦСКА. По его словам, матч с армейцами выйдет сложным и равным.
– Для меня это третья игра с ЦСКА. Матч с армейцами я считаю принципиальным. Все матчи с ними были тяжелыми, – отметил в интервью пресс-службе "Спартака" Зобнин. – Это сильный соперник, но в таких матчах и проявляется сила команды и игроков. Я проиграл предыдущие два поединка с ЦСКА. Поэтому хочется победить уже в форме "Спартака", порадовать болельщиков.
Приглашаю болельщиков на стадион прийти пораньше. Потому что они должны окунуться в атмосферу этого матча. Мы уже на разминке должны увидеть поддержку болельщиков, почувствовать энергию.
Спада в физическом состоянии у меня не было. Я люблю играть постоянно, в сборной и клубе. Надеюсь, спад случится во время отпуска. Сейчас готов отдавать все силы на поле. У ЦСКА спада не вижу. Команда побеждает, набирает очки. У ЦСКА сильный тренер, поэтому игра будет равной, но надеюсь, что болельщики погонят нас вперед.
wazo52
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14:37