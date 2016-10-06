Роман Зобнин: "Мы сыграли с "Зенитом" достаточно хорошо, игра была ничейная"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что защитник "Зенита" Доменико Кришито заслуживал желтой карточки, когда остановил прорыв нападающего красно-белых Квинси Промеса в матче 9-го тура. Однако теперь, по словам хавбека, говорить об этом бессмысленно.

- Много кто увидел этот момент, но судья не увидел, - цитирует "Р-Спорт" Зобнина. - В футболе такое бывает, когда очевидный момент не замечается арбитром. Я не хочу придавать значения судейству в матче с "Зенитом". Мое дело - играть в футбол, помогать команде добиваться результата. Про судейство уже столько сказано, что мое мнение уже ничего не изменит. Если, например, арбитра отстранят на несколько игр, то очки же "Спартаку" никто не вернет.

Не хочу оценивать судейство, пусть наши руководители об этом говорят. Могу только оценить игру своей команды. Мы сыграли с "Зенитом" достаточно хорошо, игра была ничейная. И мячом мы владели больше, и моменты создавали. Для гостевого матча в Санкт-Петербурге мы показали достойный футбол.