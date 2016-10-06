Роман Зобнин: "Мы сыграли с "Зенитом" достаточно хорошо, игра была ничейная"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что защитник "Зенита" Доменико Кришито заслуживал желтой карточки, когда остановил прорыв нападающего красно-белых Квинси Промеса в матче 9-го тура. Однако теперь, по словам хавбека, говорить об этом бессмысленно.
- Много кто увидел этот момент, но судья не увидел, - цитирует "Р-Спорт" Зобнина. - В футболе такое бывает, когда очевидный момент не замечается арбитром. Я не хочу придавать значения судейству в матче с "Зенитом". Мое дело - играть в футбол, помогать команде добиваться результата. Про судейство уже столько сказано, что мое мнение уже ничего не изменит. Если, например, арбитра отстранят на несколько игр, то очки же "Спартаку" никто не вернет.
Не хочу оценивать судейство, пусть наши руководители об этом говорят. Могу только оценить игру своей команды. Мы сыграли с "Зенитом" достаточно хорошо, игра была ничейная. И мячом мы владели больше, и моменты создавали. Для гостевого матча в Санкт-Петербурге мы показали достойный футбол.
Xen1um
Гаттузо зол!, тебе больше и не остается ничего, как фантазировать, ну фантазируй, только не злись
10:30
ну я
Кто его покусал? Какая равная игра? Еле еле отыгрывались, а после третьего гола скорее могли получить авоську в свои, чем сравнять счет...
10:29
Гаттузо зол!
Так-то если бы не Юрец, то уже к 60-й минуте было бы 3 или 4:0. Да и второй гол Спама нельзя было засчитывать, там был явный фол на Нету. Судейко там подмогнул мясным, внес интригу в игру.
10:26
Тот самый Зануда
hattabych===Вот не сидится тебе в кувшине.Всё ноешь и ноешь....
10:25
честный человечишко
pushgun, забавный чудак)))
10:23
Гаттузо зол!
hattabych ////\Вспомни Сосланчика мясного разлива и порадуйся вместе с нами, за его ляпсусы. А то что мы вас чпокнули по игре- факт! Он очевиден, тем кто понимает в футбике. Ты похоже больше специализируешься по словоблудию. Как и Зобнин. Вы ведь и АЕК душили душили, душили душили.....
10:22
hattabych
pushgun 10:08 === Если ваши футболисты не могут попасть в ворота... ну купите других, которые будут попадать или воспитайте, что еще могу посоветовать? Накупите таких футболистов, чтобы после каждого удара мяч в ворота залетал, даже когда вратарь от ворот выбивает. Тогда и ЛЧ выиграете и судей стимулировать не придется))
10:18
Айртон
Не ничейная, а выигрышная. При объективном судействе Спартак выиграл бы эту игру. В первом тайме владение мячом было под 70 %, Спартак завладел инициативой и начал поддавливать, вот тут то Иванов и включился на полную и стал убивать команду.
10:11
hattabych
Свинству Бой! === Так говоришь как будто Лодыгин не член команды, а ведь первое время нарадоваться не могли. Может вам тренера вратарей надо поменять? Но это все внутренние дела команды, другим не интересные - ваш вратарь, это ваша проблема.
10:11
П_о_в_а_р
Продажная админресурсная судейка украла у нас победу. Волки позорныя.
10:10
pushgun
"И мячом мы владели больше, и моменты создавали." Сколько моментов то создали? Кроме мнимого офсайда на Кокоше было еще 3 выхода 1 на 1 которые Зенит не забил. скорее 8:2 более закономерный счет.
10:08
Xen1um
Свинству Бой!, у вас Лодыгин, у нас оборона
10:04
Свинству Бой!
А что мог сказать бывший полицай?! Мы играли хорошо, да вот вылетели в пердив. А игра была ничейная только пока Лодыркин кошмарил.
09:51
ny neru
Ну что ж 15 апреля в Москве наверняка порвете Зенит?
09:46