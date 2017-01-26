Роман Зобнин: "Мне по вкусу бундеслига"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что в будущем хотел бы выступать в одном из топ-чемпионатов Европы. Хавбек допустил, что может покинуть чемпионат России после домашнего чемпионата мира-2018.
– Какие надежды возлагаете на себя вы сами? Чего стремитесь достичь в футболе?
– Хотелось бы выступать и чего-то добиться в одном из ведущих европейских чемпионатов, сыграть много матчей в сборной. Стать чемпионом России в составе "Спартака". Но большая цель – все-таки Европа.
– Какие-то предпочтения есть?
– Больше по вкусу бундеслига.
– Сколько еще сезонов отводите себе в РФПЛ?
– Не хотелось бы уезжать после 28-29 лет. Может быть, после домашнего чемпионата мира.
– Многие футболисты говорят, что хотят в Европу. А потом получают хорошую зарплату здесь – и забывают о прежних желаниях.
– Конечно, много таких случаев. Но для меня деньги не на первом месте – футбол.
– Допускаете, что всю карьеру проведете в России?
– Возможно и такое.
– По сей день жива мечта о "Челси", которая появилась, когда вас отправили туда на двухнедельную стажировку от академии Коноплева?
– Да. Я и слежу за ними. Тем более, у них Конте главный тренер, лидируют, отрыв большой. Интересно. (Игорь РАБИНЕР)