Роман Зобнин: "Лучшего понимания слова "команда", чем в этом "Спартаке", я не видел еще никогда"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью "СЭ" отметил, что в команде сложилась хорошая атмосфера в этом сезоне. По словам игрока, ни в каком дургом клубе он до этого такого не встречал.

– Согласитесь с тем, что главная сила этого "Спартака" – в единстве, командном характере? Самый ли это "атмосферный" коллектив в вашей карьере?

– Да. Моя карьера началась не так давно, но, пожалуй, лучшего понимания всеми до единого слова "команда", чем в этом сезоне, я не видел еще никогда. Это видно и на поле, и в раздевалке, и в быту. И это огромный фактор в наших победах.

– В весенней части чемпионата собирались вместе в неформальной обстановке? "Проставлялись" ли новички?

– Собирались и "проставлялись" (улыбается). Иногда – с тренерами, иногда – без. Новички – еще во время сборов, а после матчей встречались раза два-три. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Романа Зобнина