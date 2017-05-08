Роман Зобнин: "Каррера мог взять переводчика за горло"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил вклад в завоевание чемпионского титула главного тренера команды Массимо Карреры. Минувшим днем "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Каррера дал очень многое, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – Он нашел нужные слова. Сейчас мы все можем написать историю и в этом есть его огромная заслуга. Бывало, что он мог взять переводчика за горло и сказать, что мы должны задушить и задавать команду соперника.