Роман Зобнин: "Игру с "Ростовом" еще можно переломить"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в перерыве гостевого матча 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" заявил, что красно-белым нужно играть быстрее, чтобы изменить ход встречи. После первого тайма московская команда проигрывает - 0:2.

- "Ростов" хорошо обороняется, мы не можем забить, - заявил Зобнин в эфире телеканала "Матч ТВ". - Что нужно сделать, чтобы это изменить? Играть быстрее, пытаться создавать моменты.

Нужно быть внимательнее, команда хорошо играет на контратаках. Можно ли переломить игру? Конечно.

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"