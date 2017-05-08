Роман Зобнин: "Хотел бы в соперники "Спартаку" в Лиге чемпионов "Челси", "Барселону" и "Реал"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что сегодняшняя тренировка команды была отменена в честь завоеванного чемпионского титула. Минувшим днем "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.
– Сегодня должна была быть тренировка, но спасибо "Зениту", что отменил нам занятие на базе, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – Подарили нам лишний выходной!
Участие в Лиге чемпионов? Была бы возможность выбирать соперников по группе – хотел бы "Челси", "Барселону" и "Реал". Сыграть с такими командами – хороший опыт.
coxo
Сначала пусть Спартак научится играть с командами своего уровня,например Ордабасы
17:41
NickNo
Перебрал наверное. Ни один из них не может быть в группе со Спартаком.
17:40
GalacticBoy
У тебя с мозгами как?
17:40
karlikf1
Какой у них там антирекорд по мячам, 1-18? Да им одна только Барселона "поправит" его в двух встречах )))
17:40
karlikf1
Даже если так, он наверное на новогодние каникулы желает улететь без всяких глупых мыслей о весеннем участии в еврокубках. И вправду: не надеется же он занять третье спасительное место в такой группе :)
17:38
marksan
gan75_____ Им бы Кипр забыть!
17:33
marksan
Рома понты развесил? В этом весь Спартак!
17:31
RSDsouth
Да пусть пока радуется . А остальные - тренируются )
17:30
gan75
А АЕК не хочешь?
17:27
Maksim SEMAK
Зобнин даже правил не знает. хотя бы почитал что такое ЛЧ и что в ней происходит.
17:27
shpasic
команды из одной страны не могут быть в одной группе. также как и чемпионы первых семи стран по рейтингу УЕФА.
17:25