Роман Зобнин: "Хотел бы в соперники "Спартаку" в Лиге чемпионов "Челси", "Барселону" и "Реал"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что сегодняшняя тренировка команды была отменена в честь завоеванного чемпионского титула. Минувшим днем "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Сегодня должна была быть тренировка, но спасибо "Зениту", что отменил нам занятие на базе, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – Подарили нам лишний выходной!

Участие в Лиге чемпионов? Была бы возможность выбирать соперников по группе – хотел бы "Челси", "Барселону" и "Реал". Сыграть с такими командами – хороший опыт.