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Роман Зобнин: "Хотел бы в соперники "Спартаку" в Лиге чемпионов "Челси", "Барселону" и "Реал"

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что сегодняшняя тренировка команды была отменена в честь завоеванного чемпионского титула. Минувшим днем "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Сегодня должна была быть тренировка, но спасибо "Зениту", что отменил нам занятие на базе, – цитирует "Спорт FM" Зобнина. – Подарили нам лишний выходной!

Участие в Лиге чемпионов? Была бы возможность выбирать соперников по группе – хотел бы "Челси", "Барселону" и "Реал". Сыграть с такими командами – хороший опыт.

Дополнительная информация

https://twitter.com/sport_fm/status/861581334011146244

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (11)
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coxo

Сначала пусть Спартак научится играть с командами своего уровня,например Ордабасы

17:41

NickNo

Перебрал наверное. Ни один из них не может быть в группе со Спартаком.

17:40

GalacticBoy

У тебя с мозгами как?

17:40

karlikf1

Какой у них там антирекорд по мячам, 1-18? Да им одна только Барселона "поправит" его в двух встречах )))

17:40

karlikf1

Даже если так, он наверное на новогодние каникулы желает улететь без всяких глупых мыслей о весеннем участии в еврокубках. И вправду: не надеется же он занять третье спасительное место в такой группе :)

17:38

marksan

gan75_____ Им бы Кипр забыть!

17:33

marksan

Рома понты развесил? В этом весь Спартак!

17:31

RSDsouth

Да пусть пока радуется . А остальные - тренируются )

17:30

gan75

А АЕК не хочешь?

17:27

Maksim SEMAK

Зобнин даже правил не знает. хотя бы почитал что такое ЛЧ и что в ней происходит.

17:27

shpasic

команды из одной страны не могут быть в одной группе. также как и чемпионы первых семи стран по рейтингу УЕФА.

17:25