Роман Зобнин: "Гол в ворота "Динамо" праздновать не буду"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что не сомневался в возвращении "Динамо" в премьер-лигу. По словам хавбека, он не будет праздновать гол в ворота бело-голубых, за которых выступал до лета 2016 года.

– Поздравили ли кого-то из динамовцев с досрочным выходом в премьер-лигу?

– Конечно. Очень рад за них.

– С кем созванивались – с вашим другом Григорием Морозовым?

– Ему пока не успел. С Егором Данилкиным, людьми из клубного персонала и руководства. Там достаточно много людей, которых знаю. Не сомневался, что выйдут. Это команда с составом уровня премьер-лиги. Для меня это совсем неудивительно.

– Будете ли праздновать гол, если забьете им в следующем сезоне?

– Нет. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Романа Зобнина