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Роман Зобнин: "Друзья, мы чемпионы!"

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в своем Инстаграме поздравил болельщиков красно-белых с победой в чемпионате. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Друзья, мы чемпионы!

 

Друзья, МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!

Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47) Май 7 2017 в 11:01 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Уткин за Спартак

СПАРТАК-ЧЕМПИОН! И это правда!!!

21:36

Sher77mar

Роман лучший игрок чемпионата, умница ,спасибо!!!!!!

21:24