Роман Зобнин: "Друзья, мы чемпионы!"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в своем Инстаграме поздравил болельщиков красно-белых с победой в чемпионате. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Друзья, мы чемпионы!