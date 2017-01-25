Роман Зобнин: что Каррера запретил есть футболистам "Спартака"

Интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на сборе "Спартака" в Эмиратах дал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.
Прочитав это интервью, вы узнаете:
– были ли у Романа предложения от других клубов, когда он играл в "Динамо";
– почему большие деньги его не испортят;
– что Каррера запретил есть футболистам красно-белых;
– почему "Спартак" так бьется за Карреру;
– что летало в раздевалке сборной после матча с Катаром.
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Jean4
"– что летало в раздевалке сборной после матча с Катаром." Спартаковский дух? =)
19:59
vaysman
свинину???
19:55
Старожил футбола
Карерра запретил футболистам Спартака есть журналиста КаРабинера! Очень жаль! ))
18:52
Старожил футбола
КаРабинер как клещ вцепился в Спартак! Даже я устал...интервьюс Глушаковым дочитал только до середины и стало тошно... Остынь, КаРабинер! Дай игрокам и болельщикам прийти в себя! Баста!!!
18:48
Пиитерец
Каждая кухарка может стать объектом феерического интервью паштетного оборзевателя Рабинёра. Контора пишет - гонорар капает!
18:33
Русский
Bache Gabrielsen Видимо, конину... 18:00______________________________________________________ Ага, чтоб не пресытились и наелись, когда нужно)))
18:15
Bache Gabrielsen
Видимо, конину...
18:00
grroznyi85
Заинтриговали.)))
17:58
Korvin
Бромонтан? А вообще за-ли своим Спартаком...
17:53