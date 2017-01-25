Роман Зобнин: что Каррера запретил есть футболистам "Спартака"

Прочитав это интервью, вы узнаете:

– были ли у Романа предложения от других клубов, когда он играл в "Динамо";

– почему большие деньги его не испортят;

– что Каррера запретил есть футболистам красно-белых;

– почему "Спартак" так бьется за Карреру;

– что летало в раздевалке сборной после матча с Катаром.

Первыми главные цитаты из него уже сегодня смогут узнать подписчики страницы "СЭ" в социальной сети Facebook.

Как подписаться? Переходите по ссылке, ставьте отметку "Нравится" в главном меню и получайте в свою ленту лучшие материалы "СЭ".