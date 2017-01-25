17:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Роман Зобнин: что Каррера запретил есть футболистам "Спартака"

Роман ЗОБНИН (справа) и Артем РЕБРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман ЗОБНИН (справа) и Артем РЕБРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на сборе "Спартака" в Эмиратах дал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Прочитав это интервью, вы узнаете:

– были ли у Романа предложения от других клубов, когда он играл в "Динамо";

– почему большие деньги его не испортят;

– что Каррера запретил есть футболистам красно-белых;

– почему "Спартак" так бьется за Карреру;

– что летало в раздевалке сборной после матча с Катаром.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Jean4

"– что летало в раздевалке сборной после матча с Катаром." Спартаковский дух? =)

19:59

vaysman

свинину???

19:55

Старожил футбола

Карерра запретил футболистам Спартака есть журналиста КаРабинера! Очень жаль! ))

18:52

Старожил футбола

КаРабинер как клещ вцепился в Спартак! Даже я устал...интервьюс Глушаковым дочитал только до середины и стало тошно... Остынь, КаРабинер! Дай игрокам и болельщикам прийти в себя! Баста!!!

18:48

Пиитерец

Каждая кухарка может стать объектом феерического интервью паштетного оборзевателя Рабинёра. Контора пишет - гонорар капает!

18:33

Русский

Bache Gabrielsen Видимо, конину... 18:00______________________________________________________ Ага, чтоб не пресытились и наелись, когда нужно)))

18:15

Bache Gabrielsen

Видимо, конину...

18:00

grroznyi85

Заинтриговали.)))

17:58

Korvin

Бромонтан? А вообще за-ли своим Спартаком...

17:53

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