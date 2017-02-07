Роман Шишкин: "В детстве Дзюба и в "Спартаке" был капитаном"

Новичок "Краснодара" Роман Шишкин подчеркнул в интервью "СЭ", что капитан "Зенита" Артем Дзюба и в детстве получил капитанскую повязку в "Спартаке". Он пожелал нападающему удачи.

– Удивило вас назначение капитаном Дзюбы в "Зените"? - вопрос Шишкину.

– Ха-ха! Ну, зная Дзюбу… С детства он парень разговорчивый, "на шутках" – а тут такая серьезная ответственность. Но Артем тоже взрослеет. Я его еще с детско-юношеской школы помню. Желаю Дзюбе, чтобы повязка его окрылила, как Глушакова.

– В детстве Артем бывал капитаном?

– Да! В спартаковской школе он точно получал повязку в своих командах. Я 1987 года рождения, а он 1988-го, поэтому нам часто приходилось пересекаться, мы смотрели матчи ребят на год младше. Помню, маленький Дзюба был капитаном и много забивал. (Дмитрий СИМОНОВ)

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