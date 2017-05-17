Роман Шишкин: "Слова Глушакова про мое желание перейти в "Спартак"? Это шутка"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин опроверг информацию о желании вернуться в "Спартак". Ранее капитан красно-белых Денис Глушаков заявил, что в личном разговоре с ним Шишкин поздравил "Спартак" с чемпионством и отметил, что не прочь перейти в столичную команду.

– Мы с Денисом друзья, часто общаемся, – цитирует ТАСС Шишкина. – Он стал чемпионом в этом году, и я, конечно, рад за него. Мы не раз вспоминали то время, когда играли вместе за один клуб, обсуждали, что было бы здорово когда-нибудь снова встретиться в одной команде.

Но слова Глушакова про то, что я хочу в "Спартак", стоит воспринимать как шутку. Я бы сказал, что хочу играть в составе сильного, амбициозного клуба и прогрессировать. И я рад, что именно в таких клубах я выступаю на протяжении своей карьеры.