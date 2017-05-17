Роман Шишкин: "Краснодар" готов дать бой "Зениту"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что "быки" будут играть на победу. Игра состоится на стадионе "Петровский". Ранее предполагалось, что матч пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", он должен был стать третьим тестовым на новой арене перед Кубком конфедераций-2017.

– Мы готовы дать бой "Зениту", – цитирует ТАСС Шишкина. – В команде все понимают, что осталось всего две игры до конца первенства, а ближайший матч – самый важный. Ни для кого не секрет, что мы хотим остаться в зоне еврокубков, поэтому будем стараться достичь результата.

Мы в любом случае будем играть на победу, но это будет непросто. Посмотрим, как будет складываться матч, и уже от этого будем отталкиваться. Ожидаю жаркую встречу. И нам, и им нужны очки, болельщикам в любом случае будет интересно.

Игра "Зенит" – "Краснодар" состоится в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.