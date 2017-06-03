Роман Широков: "Спартак" стал чемпионом заслуженно"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" провел чемпионат ровно и по праву стал чемпионом. По его словам, все разговоры о везении красно-белых не имеют под собой оснований.

– Поговорим о чемпионате России. Есть люди, считающие чемпионство "Спартака" везением. А вы?

– Не знаю, какой фарт может сопутствовать команде, которая везет основному преследователю "+10" за тур до конца чемпионата. Золото москвичей абсолютно по делу. Красно-белые провели турнир достаточно ровно и стабильно, практически во всех матчах с принципиальными соперниками одержали победы. Так что титул взяли заслуженно.

– В чем фишка "Спартака"?

– В стабильности. В этом сезоне она была. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Романа Широкова