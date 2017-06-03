Роман Широков: "Манчини - хороший выбор "Зенита"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" сделал хороший выбор, пригласим на пост главного тренера Роберто Манчини. По его словам, это доказывает, что у питерцев был удачный опыт с итальянскими специалистами.

– "Зенит" возглавил Манчини. Не удивлены?

– Нет. Отношусь к этому назначению положительно. Человек неплохо себя зарекомендовал в Европе, тем более у питерцев есть успешный опыт сотрудничества с итальянцами. Для клуба это очень хороший выбор.

– Новый тренер кардинально отличается от предыдущего в плане поведения…

– Манчини еще не проработал в "Зените" ни дня. Как можно сейчас его оценивать? (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Романа Широкова