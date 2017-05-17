Роман Пилипчук: "Была бы возможность – заменили бы всех футболистов "Спартака" в игре с "Тереком"

Тренер "Спартака" Роман Пилипчук по ходу матча 29-го тура чемпионата России против "Терека" отметил, что игроки команды заслужили праздник. После встречи пройдет церемония вручения чемпионского кубка красно-белым.

– Была бы возможность – заменили бы всех игроков, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Пилипчук. – Все футболисты заслужили право почувствовать атмосферу праздника. Они заслужили этот праздник. Замены, которые мы делаем сегодня, связаны с тем, что оставшиеся в запасе – квалифицированные футболисты. Мы не делаем замены из-за соображений, что что-то изменится или случится.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

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