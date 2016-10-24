Роман Павлюченко: "Самый веселый в "Спартаке" - Вася Баранов"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко отметил, что не потерял любви к "Спартаку", за который выступал шесть лет. По словам форварда, он до сих смотрит игры красно-белых.

– "Спартак" – это моя команда. В детстве всегда болел за "Спартак", всегда хотел играть в этом клубе. Раньше в стране это была лучшая команда, все стремились там играть. Бог мне дал такой шанс. Я провел там шесть лет, забивал много, приносил пользу команде и радость болельщикам. До сих пор всегда смотрю игры "Спартака", потому что у меня много друзей среди спартаковских болельщиков и футболистов. Всегда переживал, и буду переживать за эту команду. Я реально ее полюбил. Она стала моей второй семьей.

– Кто был твоим кумиром в "Спартаке"?

– Мне много кто нравился. Я смотрел матчи, когда еще Юран, Пятницкий, Цымбаларь играли. Все играли хорошо, хоть какое поколение брать. А потом успел в "Спартаке" потренироваться с Черчесовым. Приходил на тренировки, а там были Юра Ковтун, Парфенов, Титов, Баранов. Это люди, которые играли в Лиге чемпионов. До того момента Лигу чемпионов смотрел только по телевизору. Поэтому, когда попал к ним в команду, в первые дни кружилась голова. Я начал с ними тренироваться, играть. Для меня это было что-то невероятное.

– Кто в "Спартаке" был самый веселый?

– Это был, конечно, Вася Баранов (смеется). Этот человек всегда подкалывал. Мог шутить даже на поле. У нас на базе был бильярдный зал. Часто собирались там всей командой. Вася постоянно там шутил. Вася – это вообще... Он создавал хорошую атмосферу в команде.