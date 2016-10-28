Роман Павлюченко: "Лучше матча "Спартак" – ЦСКА в России не бывает"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко считает, что "Спартак" победит ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России. Футболист отметил, что у армейцев сейчас много проблем и это может сказать на итоговом результате.

– Мне кажется, что "Спартак" выиграет со счетом 1:0, потому что сейчас у ЦСКА есть определенные проблемы, а "Спартак" будет уверенней в этом плане, – приводит ТАСС слова Павлюченко. – Но это футбол, это дерби, несмотря ни на какие потери обеих команд, даже если будут играть молодые ребята, битва будет очень серьезная, поэтому я не могу ничего вам сказать про это, но поставлю на то, что "Спартак" выиграет с минимальным счетом. Я всегда придавал особое значение этому матчу, ведь даже во время подготовки, когда было перед этой игрой шесть-семь дней, приезжая в Тарасовку, на базу "Спартака", уже чувствовался ажиотаж, разговоры, новости все о дерби. В России лучше матчей не бывает; если даже "Зенит" сыграет с ЦСКА или "Спартаком", это не то, а матч ЦСКА – "Спартак" будет вся страна смотреть.

Матч "Спартак" – ЦСКА пройдет завтра на стадионе "Открытие Арена".