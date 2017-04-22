Роман Павлюченко: "Если "Урал" продолжит играть так же, то моменты у нас еще будут"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко после первого тайма матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита" заявил, что его команда в атаке и обороне смотрится хорошо, создает моменты. Напомним, что эта встреча стала первой на новой арене "Санкт-Петербург".

– Понятно было, что "Зенит" будет играть первым номером, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Павлюченко. – Первые минуты нам нужно было выдержать их атаки. В обороне все хорошо, есть какие-то моменты в атаке. Продолжим так играть, и моменты будут. Главное - спокойно играть в обороне.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"