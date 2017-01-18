Роман Орещук: "Один миллион евро Молло точно стоит"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал, что летом москвичи могли подписать действующего полузащитника "Зенита" Йоана Молло. Напомним, что бывший клуб хавбека "Сент-Этьен" намерен оспорить в ФИФА сумму трансфера игрока, который зимой перешел из "Крыльев Советов" в петербургскую команду. "Сент-Этьен" должен получить 50 процентов от сделки. По оценке клуба, стоимость футболиста составляет около 3 миллионов евро. Вместо этого "Зенит" заплатит 500 тысяч евро. Французы получили 250 тысяч, как и "Крылья Советов".

– Молло еще летом мог оказаться в "Динамо", но его зарплата не вписывалась в ФНЛ, – цитирует "Спорт FM" Орещука. – "Зенит" в лице Молло приобрел очень сильного игрока, который может индивидуально решить момент. Насколько он подойдет питерцам? Здесь Луческу должен понимать, что в команду пришел футболист, примерно равный по мастерству с Шатовым. Но у Шатова российский паспорт, он не является легионером. Молло, может, уступает легионерам "Зенита", но для глубины состава он очень полезен.

Во сколько должен был обойтись Молло питерцам? Один миллион евро он точно стоит. Но мы не знаем нюансов его контракта.