Роман Орещук: "Лучшую трансферную компанию провели "Спартак" и "Краснодар"

Спортивный директор "Торпедо" Роман Орещук похвалил "Локомотив" за решение вернуть в команду Дмитрия Лоськова. Экс-футболист летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива". В пятницу было объявлено, что железнодорожники заявили 43-летнего Лоськова в качестве игрока.

– Лучшую трансферную кампанию провели "Спартак" и "Краснодар", – цитирует "Спорт FM" Орещука. – Большой плюс для Ари – переход в "Локомотив". Отмечу, что возвращение Лоськова – это почтение к легенде клуба. Он заслужил красивый прощальный матч!