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Роман Орещук: "Лучшую трансферную компанию провели "Спартак" и "Краснодар"

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Спортивный директор "Торпедо" Роман Орещук похвалил "Локомотив" за решение вернуть в команду Дмитрия Лоськова. Экс-футболист летом 2016 года вошел в тренерский штаб "Локомотива". В пятницу было объявлено, что железнодорожники заявили 43-летнего Лоськова в качестве игрока.

– Лучшую трансферную кампанию провели "Спартак" и "Краснодар", – цитирует "Спорт FM" Орещука. – Большой плюс для Ари – переход в "Локомотив". Отмечу, что возвращение Лоськова – это почтение к легенде клуба. Он заслужил красивый прощальный матч!

Дополнительная информация

https://twitter.com/sport_fm/status/835438220678692865

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Borg-se

А не кАмпания?

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