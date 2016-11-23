Роман Герус: "Селихов спокойно воспримет ситуацию, если окажется за спиной у Реброва"

Вратарь "Арсенала" Роман Герус отметил, что его бывший партнер по команде голкипер Александр Селихов сделал правильный выбор, подписав контракт со "Спартаком". По его словам, конкуренция не станет проблемой.

– Какие сильные стороны у вратаря можете выделить?

– У него развиты все качества на должном уровне. Он выделяется тем, что слабых сторон нет. Отмечу игру ногами, психологическая устойчивость на высоком уровне, что очень важно для голкипера.

– В "Спартаке" как раз не каждый мог справиться с давлением.

– В Москве у него получится.

– Два медведя – Ребров и Селихов – смогут ужиться в одной берлоге?

– Вполне. Я же с Сашей два года нормально провел в "Амкаре". Никаких проблем не было. Он нормальный парень, коммуникабельный, в человеческом плане тоже нет никаких вопросов. Селихов обязательно поможет "Спартаку".

– Готов ли он уже сейчас стать первым номером красно-белых?

– Конкуренция важна каждому игроку. Иметь сильного вратаря необходимо любой команде, а когда в составе таких несколько, то тренер может не задумываться о последнем рубеже. Саша спокойно воспримет ситуацию, если весной окажется за спиной у Артема. Также он готов и к тому, чтобы с ходу стать основным голкипером. Он адекватный и понимающий человек, если будет в запасе, то паники не будет – Саша будет ждать своего шанса. Как это было в "Амкаре". (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Геруса