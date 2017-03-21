Роман Бабаев: "Зенит" – сильная команда. Очень сомневаюсь, что он стимулировал "Локо" на дерби со "Спартаком"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб негативно относится к финансовому стимулированию команд на борьбу с прямыми конкурентами.

– Отношение негативное. Хотя де-юре это вроде как не нарушает никаких регламентирующих норм. Но считаем, что все это не совсем соответствует fair play и духу игры, – сказал Бабаев.

– Как восприняли информацию о том, что "Зенит" финансово стимулировал "Локомотив" на дерби со "Спартаком"?

– Я не слышал об этой информации. Разве это официально где-то доказано? Сильно сомневаюсь, что "Зенит мог это сделать. "Зенит" достаточно сильная команда. Не думаю, что питерцы прибегали к таким методам. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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