19:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "Зенит" – сильная команда. Очень сомневаюсь, что он стимулировал "Локо" на дерби со "Спартаком"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб негативно относится к финансовому стимулированию команд на борьбу с прямыми конкурентами.

– Отношение негативное. Хотя де-юре это вроде как не нарушает никаких регламентирующих норм. Но считаем, что все это не совсем соответствует fair play и духу игры, – сказал Бабаев.

– Как восприняли информацию о том, что "Зенит" финансово стимулировал "Локомотив" на дерби со "Спартаком"?

– Я не слышал об этой информации. Разве это официально где-то доказано? Сильно сомневаюсь, что "Зенит мог это сделать. "Зенит" достаточно сильная команда. Не думаю, что питерцы прибегали к таким методам. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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van der sar

Но абсолютной-то уверенности нет... Есть сомнения.

20:30

Островзаячий

Самое время Зениту простимулировать Крылья Советов.Но у них вроде как договор с ЦСКА не переманивать игроков друг у друга.Может и здесь мораторий.Крылья не Терек и отступать нельзя.

20:11

nau043

"Зенит" – достаточно богатая команда..... ))))

20:01

Jean4

А где логика в этих двух составляющих?

19:55

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