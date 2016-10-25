Роман Бабаев: "В дерби со "Спартаком" фаворита никогда не было"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что в матчах со "Спартаком" не бывает фаворитов. Московское дерби состоится 29 октября в рамках 12-го тура премьер-лиги.

– Вы согласны, что в дерби ЦСКА – не фаворит? – вопрос Бабаеву.

– В дерби, на мой взгляд, их вообще никогда не было. Вспомните, как развивались матчи со "Спартаком". Почти всегда какой-то уникальный сценарий. Бывало, мы подходили к матчу обескровленными с точки зрения кадрового ресурса и в меньшинстве играли против красно-белых. Однако добивались победы. Случались и прямо противоположные истории. "Спартак" прервал многолетнюю серию, когда на бумаге не являлся фаворитом. Но Баженов тогда забил победный гол. Так что дерби – вещь в себе. Уверен, наши ребята в субботу будут биться за себя и за того парня. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Бабаева