Роман Бабаев: "Спартак" не обращался к нам по Фернандесу"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что за годы работы привык к трансферным слухам, из которых большинство оказывается неправдой. Ранее сообщалось о том, что "Спартак" делал предложение армейцам по переходу защитника Мариу Фернандеса.

– Вас не пугали разговоры о том, что Фернандес может перейти в "Спартак"?

– За годы работы привык к подобным разговорам и слухам. Если 10 процентов из них оказывается правдой, уже хорошо.

– От "Спартака" приходил официальный запрос по Фернандесу?

– Нет. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева