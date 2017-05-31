Роман Бабаев: "Спартак" действительно интересовался Игнашевичем"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" рассказал, что "Спартак" в свое время действительно интересовался защитником армейцев Сергеем Игнашевичем. Он отметил, что красно-синие сразу дали понять, что сделка не состоится.

– Правда, что несколько лет назад, когда генеральным директором "Спартака" являлся Валерий Карпин, в ЦСКА приходил официальный запрос по поводу Игнашевича? Или это шутка?

– Нет, не шутка. Обращение со стороны "Спартака" действительно было, но вот до официального запроса дело не дошло.

– И сколько тогда предлагали за Игнашевича?

– Сумму не обсуждали. Мы сразу дали понять, что переход невозможен. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

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