Роман Бабаев: "Решение по Еременко ждем в понедельник"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после домашнего матча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) отметил, что в нынешней ситуации путевка в Лигу чемпионов для армейцев даже со второго места будет достойным результатом. Также Бабаев заявил, что клуб рассчитывает в понедельник узнать решение УЕФА по дисквалифицированному полузащитнику Роману Еременко, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Когда ждать решение по Еременко?

– Думаю, в понедельник.

– Каким местом будете довольны по итогам сезона?

– Первым. ЦСКА всегда должен быть первым. Но если ситуация сложится так, что мы будет бороться за второе место – значит за второе. Пока сложно сказать. Все будет зависеть от ситуации. Сейчас не все от нас зависит. Если команда выигрывает оставшиеся двенадцать матчей, но при этом конкуренты тоже не допускают осечки – к нам вопросов быть не может.

– То есть любое место в зоне Лиги чемпионов устроит команду?

– Конечно, мы будем бороться за первое место, но при нынешней ситуации, которую я оцениваю объективно и трезво, путевка в Лигу чемпионов со второго места тоже будет достойным результатом.