Роман Бабаев: "Никто даже не думал штрафовать Васина за гол в дерби"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что в клубе не пытались спустить всех собак на защитника Виктора Васина за пропущенный гол в дерби со "Спартаком" (1:2). По его словам, роковая ошибка игрока - нелепое стечение обстоятельств, а этот матч стал худшим для армейцев в сезоне.

- Если говорить про худший матч – это весеннее дерби со "Спартаком", - заявил Бабаев. - Если в первом круге результат объективен – "Спартак" тогда действительно играл сильнее и победил заслуженно, то во втором встреча складывалась для нас неплохо, возникали моменты. Но после перерыва из-за кошмарного пропущенного мяча пришлось оголить тылы. Тот гол надломил нас: ребят, что называется, "накрыло". Обидное поражение… И мы де-факто распрощались с надеждами на золото.

– Как Виктор Васин, допустивший роковую ошибку, объяснил свои действия? Это ведь было уму непостижимо.

– Самое последнее в такой ситуации – пытаться кого-то обвинить. Абсолютно очевидно, что произошла маленькая трагедия, нелепое стечение обстоятельств. Да и сам Виктор, уверен, не сможет ответить на этот вопрос. Его просто "перемкнуло" в конкретную долю секунды. Наверное, хотел сыграть максимально эффективно для команды – не просто выбить, а еще и сохранить мяч. Хотя все мы понимаем, что в десяти случаях из десяти защитник в таких ситуациях должен выносить.

Но ни у кого не возникло даже намека на желание спустить всех собак на Васина. Все, безусловно, расстроились, но мы одна команда. Ошибся один, но мы вместе переносим эту боль.

– В некоторых клубах за грубое нарушение игровой дисциплины предусмотрены штрафы. В ЦСКА такое практикуется?

– У нас есть система штрафов, но она не касается подобных ситуаций. Человек допустил роковую ошибку. Больше всех переживал, поверьте, сам Васин. В данном случае абсолютно неприемлемо накладывать на него какие-то дополнительные материальные санкции. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева