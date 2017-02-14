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Роман Асхабадзе: "Впервые за долгое время "Спартак" лидирует с точки зрения приобретений на трансферном рынке"

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Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе отметил активность красно-белых в зимнее трансферное окно. Красно белые приобрели игроков "Амкара" Александра Селихова и Георгия Джикию, выкупили у "Локомотива" полузащитника Александра Самедова и подписали контракт с нападающим "Милана" Луизом Адриану.

– Впервые за долгое время, учитывая и летнее трансферное окно, в сравнении с другими клубами РФПЛ, "Спартак" занимает лидирующие позиции с точки зрения подбора игроков, активности в зимнее трансферное окно, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Асхабадзе. – Наверное, наряду с "Зенитом".

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