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Роман Асхабадзе: "Удаление Кудряшова в игре со "Спартаком"? Красной карточкой там и не пахло"

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Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе подчеркнул в интервью "СЭ", что у него сложилось двоякое впечатление об игре красноб-белых по матчу 10-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (1:0). Он подчеркнул: арбитр не должен был удалять защитника дончан Федора Кудряшова.

– Как вам команда – как против "Ростова", так и в первых одиннадцати турах чемпионата? - вопрос Асхабадзе.

– Произошла смена тренера, последовали определенные перестановки в составе – часть футболистов покинула клуб. Что касается игры с "Ростовом", то в самом начале спартаковцы произвели неплохое впечатление, однако под конец оно стало двояким. Имея численное преимущество после удаления двух соперников и травмы Калачева, красно-белые позволяли проводить на свои ворота острые контратаки, которые могли завершиться голом.

– Олег Романцев и Валерий Карпин высказали мнение, что удалять защитника дончан Кудряшова не следовало. А вы как считаете?

– Несколько раз пересматривал тот момент – красной карточкой там и не пахло. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Асхабадзе

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