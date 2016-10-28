Роман Асхабадзе: "У многих футболистов РФПЛ такой контракт, как у Широкова был в "Спартаке"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" подчеркнул, что у многих футболистов чемпионата России такие же контракты, как у Романа Широкова был в "Спартаке".

– То, как был составлен контракт Романа Широкова с переподписанием договора после 15 матчей – это тренд?

– Нет, это определенная ситуация между игроком и клубом. Частность.

– То есть, у большинства футболистов премьер-лиги в целом такой зависимости от проведенных встреч и выгоды от них нет?

– Не про "Спартак": во многих клубах есть бонусная система в зависимости от числа игр. Просто где-то это денежная премия, а где-то – продление соглашения.

– Раз эта тема стала такой громкой, да и сам Широков о ней постоянно говорит, не могли бы рассказать, в чем была логика включения этого пункта в контракт?

– Роман не молодой игрок, за 30 – привязка была именно к возрасту. То есть клуб должен иметь гарантии, что игрок сможет полноценно себя реализовывать во всех матчах.

– Не считаете такой подход миной замедленного действия?

– Нет. У многих футболистов подобный пункт есть. Вы же знаете формулировки – "2+1", "3+1"… Это сработало с Романом. А у кого-то был денежный бонус – сыграешь, предположим, 75% матчей по 45 минут, получишь 150 тысяч долларов. Мы не хотим все платить сразу, вот докажи и получи! (Отдел футбола)