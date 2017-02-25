Роман Асхабадзе: "Трансфер Луиза Адриану для меня – наравне с переходом Ивановича"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Своей бывшей команде он поставил высокую оценку (4,5 балла из 5), отметив, тем не менее, некоторые недочеты.

– Красно-белые провели качественную работу и приобрели исполнителей серьезного уровня в каждую линию, – сказал Асхабадзе. – Трансфер Луиза Адриану с точки зрения имени футболиста вовсе считаю одним из самых громких за зиму, наравне с Ивановичем. Посмотрим, правда, как он себя проявит в России. Однако высший балл, несмотря на активность, "Спартаку" все же не поставлю.

Во-первых, клуб хотел еще одного опытного сильного защитника – Каррера сам об этом говорил, рассказывая про желание подписать того же Ивановича. Так что изначальный план выполнен все-таки не на 100 процентов. Во-вторых, никого из игроков, которые ушли или могли уйти, не удалось продать за хорошие деньги. В отличие от "Зенита", заработать не удалось.

В-третьих, есть все-таки небольшие сомнения в уровне Тигиева, хотя тут риск минимален, поскольку речь идет об аренде. Логику приобретения трех совсем молодых африканцев и португальца для "Спартака-2" понимаю, но немножко удивляет количество этих новичков. (Михаил ГОНЧАРОВ)