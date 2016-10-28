Роман Асхабадзе: "Спартак" фаворит в матче с ЦСКА – впервые за долгое время"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе подчеркнул в интервью "СЭ", что считает красно-белых фаворитами предстоящей игры с ЦСКА. Дерби состоится в субботу в рамках 12-го тура премьер-лиги.

– А вот Константин Сарсания, работавший спортивным директором в "Зените" и "Динамо", считает, что у "Спартака" лишь пятый состав в РФПЛ…

– Не согласен. Посмотрите на составы других клубов – и увидите, что "Спартак" в тройке.

– А кто еще?

– "Зенит" и ЦСКА. Только армейцы несут потери.

– Кого видите фаворитом в дерби?

– "Спартак" – впервые за долгое время. Учитывая проблемы армейцев, они в этом статусе сейчас находиться никак не могут.

– Вратарь красно-белых Артем Ребров считает, что в таких встречах фаворита нет.

– У каждого свое мнение. Он правильно говорит, понижает градус давления на коллектив, освобождает партнеров от нервотрепки. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Асхабадзе