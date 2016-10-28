Роман Асхабадзе: "Совмещение постов - российский тренд"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" выразил уверенность, что один человек не должен занимать в клубе пост и спортивного, и генерального директора.

– Кто, на ваш взгляд, те профессионалы, которым Федун передал дела?

– Откройте сайт "Спартака", там все написано. Гендиректором клуба является Сергей Родионов. Куратор проекта – Александр Жирков.

– Последнее слово все равно за Леонидом Арнольдовичем?

– В каком вопросе? Рутиной он не занимается. Смотрел за работой Галицкого, так вот Сергей Николаевич ежедневно интересуется вообще всем – например, вопросом посадки деревьев у нового стадиона.

– Каков финансовый потолок решения на уровне гендиректора? Допустим, все сделки ниже миллиона долларов – его, большая сумма – уже Федун?

– Ты сам чувствуешь, что нужно согласовывать. Естественно, по всем трансферам последнее слово за Федуном. И это хорошо. Плохо, когда менеджеры либо ждут указаний по любому поводу, либо бездействуют, чтобы не попасться под горячую руку акционерам – и тогда все дела убираются в долгий ящик.

– Не считаете странным, что в "Спартаке" нет спортивного директора, а его функции выполняет гендиректор?

– Это у нас тренд в стране такой – совмещение постов. Не может быть подобного в спорте, в футболе. Каждый должен понимать, кому он подчиняется, за что отвечает. Если ты один "про все"– значит, ни о чем. Нельзя управлять всем самому. Нужно общаться с командой, заниматься пиаром, вести диалог с болельщиками и так далее… Гендиректор должен много всего успевать! А у спортивного директора более узкое направление. Для меня самое основное в этой работе – ведение базы данных футболистов и ее постоянное обновление. Но, поскольку тенденция существует, может, "Спартак" ей просто соответствует? (Улыбается.) (Отдел футбола)