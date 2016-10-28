Роман Асхабадзе: "Лидерство "Спартака" не удивляет, но радует"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе подчеркнул в интервью "СЭ", что его не удивляет лидерство красно-белых в премьер-лиге. Он объяснил свою позицию, назвав три причины.

– Вас удивляет лидерство "Спартака"? - вопрос Асхабадзе.

– Не удивляет. Но радует. Когда уходил, сказал ребятам на прощальной встрече в Тарасовке, что они достойны большего и все зависит от них самих, что все прошли огонь, воду и медные трубы. Перед началом сезона отмечал, что "Спартак" должен бороться за попадание в Лигу чемпионов. Что сейчас и происходит.

Почему? Первое. У команды один из самых сильных составов в лиге, но пока не хватает длинной скамейки. Второе. Соперники в борьбе за золото не усилились должным образом. Третье. Не припомню более слабого чемпионата с точки зрения конкуренции за места на самом верху таблицы. (Вячеслав КОРОТКИН)

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