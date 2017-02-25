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Роман Асхабадзе: "Эрнани способен заменить Витселя"

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Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он выразил сомнения в целесообразности приобретения "Зенитом" Йоана Молло, но в целом положительно оценил действия сине-бело-голубых на рынке.

 
Леонид ФЕДУН и Роман АСХАБАДЗЕ.Роман Асхабадзе: "На "отлично" зимой на рынке не наработал никто"

– Петербуржцы, как и "Спартак", провели полноценную трансферную кампанию, за исключением кое-каких моментов, – сказал Асхабадзе. – Продажа Витселя в Китай за большие деньги – очень хорошая сделка с финансовой точки зрения, учитывая, что футболист сам хотел уехать из России, а его контракт вскоре заканчивался. По спортивным же характеристикам бельгийца вполне способен заменить Эрнани. Посмотрим, насколько быстро адаптируется в нашем чемпионате после Англии Иванович, но сейчас, если смотреть на бумаге, этот трансфер, естественно, выделяется на общем фоне.

А вот приход Цаллагова и Молло мне не совсем понятен. Если у первого хотя бы есть российский паспорт, то зачем "Зениту" француз? Тренеру и руководству, конечно, виднее, но пока неясно, как эти два исполнителя будут интегрированы в схемы команды. Что ж, с интересом посмотрим. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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