Роман Асхабадзе: "Чемпионство "Спартака" станет ярчайшим событием в нашем футболе"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" подчеркнул, что возможная победа красно-белых в чемпионате России может стать одним из ярчайших событий в нашем футболе. Также Асхабадзе выразил мнение, что у "Спартака" будут хорошие шансы на чемпионство в том случае, если команда удержится в лидерах до зимней паузы.
– Раньше трендом была фраза: "Валера верим!". Теперь заменили на "Каррера верим!". Поддерживаете?
– Говорить, что веришь в кого-то, считаю неправильным. Но если "Спартак" выиграет чемпионат, это станет одним из ярчайших событий в нашем футболе. Удержится команда в лидерах до зимней паузы и не отпустит вперед "Зенит", шансы на золото будут очень велики. Тем более, красно-белые не участвуют в еврокубках.
thunderclap
Ты прав, лысенький. Это будет нечто. И плохого в этом ничего нет. Была б отдача в Европе. А Валера не Бог, чтобы в него верить. Не Бог и Каррера. Верить надо в себя. Как пел Леннон - верю в Йоко и в себя.
20:59
Андерсен 6111
Ещё бы! 13 -14 лет без титулов и вдруг - бац! Чемпионство! Как комета пролетает вблизи Земли! Ждут, пролетит и ... ещё на 100 лет! Конечно, событие!
20:39
PitersS
Конечно, если лохи возьмут, то это будет ярко-как ярко было бы стать чемпионом Томи или Анжи. Анжи, вон, разгромили Зенит-теперь прямой путь в чемпионы.
20:23