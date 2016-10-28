Роман Асхабадзе: "Чемпионство "Спартака" станет ярчайшим событием в нашем футболе"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" подчеркнул, что возможная победа красно-белых в чемпионате России может стать одним из ярчайших событий в нашем футболе. Также Асхабадзе выразил мнение, что у "Спартака" будут хорошие шансы на чемпионство в том случае, если команда удержится в лидерах до зимней паузы.

– Раньше трендом была фраза: "Валера верим!". Теперь заменили на "Каррера верим!". Поддерживаете?

– Говорить, что веришь в кого-то, считаю неправильным. Но если "Спартак" выиграет чемпионат, это станет одним из ярчайших событий в нашем футболе. Удержится команда в лидерах до зимней паузы и не отпустит вперед "Зенит", шансы на золото будут очень велики. Тем более, красно-белые не участвуют в еврокубках.