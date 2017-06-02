Ролан Гусев: "Спартак" - чемпион, это разозлило больше всего"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев специально для "СЭ" подвел итоги сезона в премьер-лиге. По словам бывшего хавбека, в минувшем розыгрыше его больше всего разозлило то, что "Спартак" завоевал титул чемпиона.
– Главный позор чемпионата? - вопрос Гусеву.
– Турнир прошел в штатном режиме.
– Главное слово или фраза сезона?
– Про "обоср***сь" от главного тренера "Анжи" Александра Григоряна.
– Кто стал лучшим боссом клуба?
– Что или кто заставил вас хохотать?
– Еще одно высказывание Григоряна. Помните, когда он говорил про "вандефульное настроение"?
– Что или кто вас сильнее всего разозлил?
– "Спартак" стал чемпионом.
– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?
– Надеюсь, что теперь нескоро. (Сергей АСТАХОВ)