Ролан Гусев: "Спартак" - чемпион, это разозлило больше всего"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев специально для "СЭ" подвел итоги сезона в премьер-лиге. По словам бывшего хавбека, в минувшем розыгрыше его больше всего разозлило то, что "Спартак" завоевал титул чемпиона.

– Главный позор чемпионата? - вопрос Гусеву.

– Турнир прошел в штатном режиме.

– Главное слово или фраза сезона?

– Про "обоср***сь" от главного тренера "Анжи" Александра Григоряна.

– Кто стал лучшим боссом клуба?

– Евгений Гинер.

– Что или кто заставил вас хохотать?

– Еще одно высказывание Григоряна. Помните, когда он говорил про "вандефульное настроение"?

– Что или кто вас сильнее всего разозлил?

– "Спартак" стал чемпионом.

– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?

– Надеюсь, что теперь нескоро. (Сергей АСТАХОВ)