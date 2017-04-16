Ролан Гусев: "Шансы ЦСКА на чемпионство? Все может быть"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев после матча армейцев с "Ростовом" (0:0) выразил мнение, что команда все еще сохраняет шансы на победу в премьер-лиги. По его словам, для возобновления интриги необходимо, чтобы "Спартак" потерял очки в игре с "Зенитом".

– Ничья с "Ростовом" не оставляет ЦСКА шансов на чемпионство?

– Почему же? Подождите. Все может быть. Я буду до последнего болеть за ЦСКА. Завтра нас ждет интересный матч "Спартак" – "Зенит". Если красно-белые выиграют, то, конечно, очень сложно будет их достать. А вот если спартаковцы очки потеряют, то борьба продолжится. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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