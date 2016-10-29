Ролан Гусев: "ЦСКА снова окажется в лидерах, если обыграет "Спартак"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев уверен, что армейцы обыграют "Спартак" в матче 12-го тура чемпионата России, несмотря на кадровые проблемы. Он отметил, что красно-синие снова окажутся в лидерах, если победят спартаковцев.

- У ЦСКА есть большие кадровые проблемы: выбыли из строя Еременко и Дзагоев, - начал Гусев. - В целом, их можно заменить, но, насколько эти замены будут равноценными, - вопрос. Ведь Роман и Алан могли выступить и в нападении, и в обороне. Например, Траоре пока не хватает сыгранности. Армейцы показывали другой футбол до его прихода. Был Муса, который отлично открывался, много работал, демонстрировал иные скорости. Ласина, напротив, не делает столь разнообразных ходов и вариаций. Головин и Натхо тоже стараются, но по уровню мастерства уступают. Даже с учетом всех проблем армейцев, еще не произошло ничего страшного. Стоит лишь обыграть "Спартак", и они снова окажутся в лидерах. Всем необходимо успокоиться. Думаю, ЦСКА победит – 2:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА