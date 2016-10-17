Рохус Шох: "С "Зенитом" было великолепное судейство, думаю, такое же будет со "Спартаком"

Спортивный директор "Урала" Рохус Шох после матча 10-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:2) отметил, что его команда не уступила именитому сопернику по игре. Также Шох подчеркнул, что у него нет вопросов по судейству в этой встрече.

– Если говорить по игре, то я не скажу, что "Зенит" был сильнее, – цитирует "Р-Спорт" Шоха. – А если говорить о классе, то это безусловно. Первый тайм был за "Зенитом", а второй тайм – за "Уралом". Надо понимать, что есть разница в исполнительском мастерстве: в "Зените" для чемпионата России собраны игроки очень высокого уровня.

Но по самой игре могу сказать, что "Урал" выглядел достойно во всех отношениях. Могли, откровенно говоря, из этой ситуации выжать и ничью, но не хватило нам фарта. Мы недобрали очки по своей вине, что естественно. Например, в играх с "Арсеналом" и "Анжи". В этих матчах мы должны были выигрывать, но это футбол. Никакой паники нет.

Я очень давно в футболе. Вопросы судейства были всегда, но такова сама игра. Сколько будет существовать эта великая игра, столько будет и вопросов по судейству. И не решить все это предложениями о введении видеоповторов, что может вообще убить дух игры. Это не хоккей. А футбол соткан из ошибок, в том числе и судейских. Какой-то предвзятости я не вижу, поэтому чего нам бояться? Вот посмотрите: против "Зенита" было великолепное судейство, думаю, что такое же будет и со "Спартаком".