Рохус Шох: "Хорошо, что Павлюченко дисквалифицировали не на пять матчей"

Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох выразил уверенность в том, что нападающий екатеринбуржцев Роман Павлюченко должен был более сдержанно отреагировать на удаление Эрика Бикфалви в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).

Форвард за агрессивное поведение в отношении арбитра Алексея Еськова был дисквалифицирован на три игры. Он пропустит матч 25-го тура со "Спартаком", еще на две встречи Павлюченко дисквалифицирован условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

- Наверное, согласно регламенту решение справедливое. Хорошо, что ему дали не пять игр, - сказал Шох. - Знаю Романа с малых лет, и он всецело предан футболу. Думаю, ситуация была непростая и спровоцировала его. В тот момент ему она виделась несправедливой.

Не думаю, что с его стороны был умысел. Эмоции перехлестнули. Уверен, что Павлюченко не мог умышленно допустить физического воздействия. Я понимаю его как футболиста, он всегда переживает душой за свой коллектив. Хотя это его не оправдывает, он опытный игрок и должен был сдержаться. После матча с "Зенитом" мы общались с Ромой, и он все понимает.

Напомним, что встреча между "Спартаком" и "Уралом" состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию этого матча. (Евгений БЕЛОУСОВ)