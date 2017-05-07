Родолфу: "Спартак" вернет нам долг в следующем матче? Такого не бывает!"

Защитник "Терека" Родолфу после матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) отметил, что эта победа оставила грозненцам шансы на попадание в еврокубки. Также он подчеркнул, что "Спартак" заслуженно стал чемпионом, потому что хорошо играл с первого тура.

- У нас хорошая команда - заявил Родолфу. - Мы заслужили эти три очка. У нас еще есть шансы попасть в еврокубки. Матч был сложным. К сожалению, поле было не очень хорошим, но мы играли здорово.

- Знали, что от вашей игры зависит судьба чемпионства?

- Мы играли для себя. Помогли "Спартаку", но это жизнь. Сегодня мы просто молодцы!

- "Спартак" действительно был самой сильной командой в этом сезоне?

- Без вопросов. У них очень хорошая команда. С первого тура и до конца они играли шикарно.

- Они смогут достойно сыграть в Лиге чемпионов?

- Конечно, смогут!

- Думаете о попадании в еврокубки?

- У нас есть шансы и мы будем биться до конца. Надеюсь, все будет хорошо.

- У вас впереди матч со "Спартаком". Может, они вернут вам долг за сегодняшнюю победу?

- Такого не бывает! (Сергей ЯРЕМЕНКО)

"Спартак" – чемпион. Live!