Родолфу: "Спартак" вернет нам долг в следующем матче? Такого не бывает!"

Защитник "Терека" Родолфу после матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) отметил, что эта победа оставила грозненцам шансы на попадание в еврокубки. Также он подчеркнул, что "Спартак" заслуженно стал чемпионом, потому что хорошо играл с первого тура.
- У нас хорошая команда - заявил Родолфу. - Мы заслужили эти три очка. У нас еще есть шансы попасть в еврокубки. Матч был сложным. К сожалению, поле было не очень хорошим, но мы играли здорово.
- Знали, что от вашей игры зависит судьба чемпионства?
- Мы играли для себя. Помогли "Спартаку", но это жизнь. Сегодня мы просто молодцы!
- "Спартак" действительно был самой сильной командой в этом сезоне?
- Без вопросов. У них очень хорошая команда. С первого тура и до конца они играли шикарно.
- Они смогут достойно сыграть в Лиге чемпионов?
- Конечно, смогут!
- Думаете о попадании в еврокубки?
- У нас есть шансы и мы будем биться до конца. Надеюсь, все будет хорошо.
- У вас впереди матч со "Спартаком". Может, они вернут вам долг за сегодняшнюю победу?
- Такого не бывает! (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Бешеный валенок
У Зенита в этом году урожай картошки на поле просто не очень. Не хватило выручки, на Петровском-то почва получше была.
23:17
GalacticBoy
Все покупается и продается И Спартак с Зенитом не исключение.
22:49