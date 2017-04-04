Родолфу: "После взрыва в Санкт-Петербурге я очень переживал за Маурисиу"

Защитник "Терека" Родолфу отметил, что после взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга переживал за своего соотечественника Маурисиу, который играет в "Зените". В понедельник на одной из станций прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.

- Больше всего я волновался за Маурисиу, который играет в "Зените", - приводит Globo слова Родолфу. - Я сотрел новости по телевизору и видел, что происходило. Там было много пострадавших, а метро оказалось парализовано. Такие события всегда вызывают панику. Даже в России, где вообще очень безопасно. Конечно, сейчас мы боимся. С учетом того, что скоро России принимать чемпионат мира, некоторые люди могут хотеть того, чтобы создать здесь хаос.