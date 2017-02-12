Родионов прибыл на сбор "Спартака" в Испании

"Спартак" провел предыгровую тренировку под тропическим ливнем на сборе в Испании, информирует официальный сайт красно-белых. Утром у спартаковцев было теоретическое занятие, вечером – игроки вышли на поле, выполнили разнообразные упражнения на технику и тактику, после чего сыграли в футбол на ограниченном участке поля.

За тренировкой красно-белых наблюдали генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов, прибывший в Испанию сегодня, и технический директор клуба Юхан Гераскин.

Завтра "Спартак" проведет контрольный матч против "Рубина", начало встречи – в 16:00 по московскому времени.