Родионов - о неприглашении Карреры на гала-вечер РФПЛ: "Никаких комментариев. Абсолютно". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Родионов - о неприглашении Карреры на гала-вечер РФПЛ: "Никаких комментариев. Абсолютно"

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов отказался комментировать ситуацию с главным тренером команды Массимо Каррерой. Напомним, что итальянский специалист не появился на торжественном вечере РФС и РФПЛ по случаю завершения сезона.

Массимо Каррера был признан РФС лучшим тренером сезона, и планировалось, что 22 мая ему будет вручен приз. В итоге Родионов, присутствовавший на вечере, забрал приз вместо Карреры. Сам Массимо в интервью "СЭ" заявил, что о вручении приза узнал через Инстаграм, на вечер приглашен он не был.

– Никаких комментариев. Ни-ка-ких. Абсолютно, – цитирует "Р-Спорт" Родионова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170524/1120910108.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Он может, но наверняка поступило указание от Федуна.

11:17

shpasic

нафиг нужен такой директор, который ничего не может прокомментировать?

11:14