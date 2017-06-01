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Роберто Манчини: "Зенит" - чемпион!"

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Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в своем официальном Твиттере заявил, что рад заключению контракта с российским клубом. Соглашение 52-летнего итальянского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

– Я очень рад, что "Зенит" выбрал именно меня, – написал Манчини. – До скорой встречи! "Зенит" – чемпион!

Роберто Манчини назначен главным тренером "Зенита"

 
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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Свинству Бой!

Зенит Чемпион! Вперед Роберто. Свиньям бояться.

17:55

Bibigon2000

бедные,бедные хрюши!новые поколения свиноболел будут десятилетиями молиться на портрет неизвестного итальянца,пришедшего в свинарник,несмотря на все сопутствующие трудности, и целый год работавшего там в нечеловеческих условиях! и вроде бы даже что-то выигравшего со свинокомандой! правда за давностью лет никто не сможет вспомнить,что же именно и вправду ли это было...хрю-хрю,чпортаг!! или чморьтаг?

17:49

spetrov

Все ясно. Собираем манатки. :)

17:47

Нубяшка

Ну хз. Главное что плаческу кикнули. Хотя этот может и не лучше но это как говориться посмотрим.

17:44

Promesov

Манчиним!

17:41

werder63

Первый день -а уже полет полет нормальный!)) В клинике него койка будет между Наполеоном и человеком-пауком)))))))

17:41

akylak

А Манчини в курсе, что его клуб занял всего лишь 3-е место и уже второй год подряд остаётся без ЛЧ?)

17:41

foreverCSKAforever

Роберто, верим!

17:40

Bibigon2000

lanchakov83 Пиписькой тебе по губам Миничини! ------------------------------------------------у кого что болит?свои влажные свинячьи мечты в мир....

17:40

lanchakov83

Пиписькой тебе по губам Миничини! Спартак - чемпион!

17:35

Millwall82

Ну а суинок не удивительно что зазудело в области сфинктора, со времен Спала им не привыкать по 4-5 мячей от Зенита.

17:28

max14195

Обещать - не значит жениться, ну а кинуть болотных на крупную денюжку это святое, так все делают, от Дзюбиньо до строителей Распил-Арены и цыгана.

17:27

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

макарону русскую азбуку подсунули??? И сказали, что "зенит чемпион" переводится, как "мама мыла раму"???

17:26

Besedin Dmitry

Не говори гоп пока не перепрыгнешь!

17:26

Millwall82

Не умеют иностранцы промтом пользоваться. Вот что он написал на итальянском и на английском. Onorato di essere stato scelto da un club con una grande storia. Forza #Zenit #Zenit is a club with a rich history. Go Zenit Перевод дословный на русский. Зенит клуб с большой историей. Вперед Зенит!

17:26

James Gang

И как Манчини хорошо знает русский язык...

17:24

qwe20

Ага, с детства за сенит)) Ну клоун...

17:17