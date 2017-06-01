Роберто Манчини: "Зенит" - чемпион!"

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в своем официальном Твиттере заявил, что рад заключению контракта с российским клубом. Соглашение 52-летнего итальянского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

– Я очень рад, что "Зенит" выбрал именно меня, – написал Манчини. – До скорой встречи! "Зенит" – чемпион!

Я очень рад, что @zenit_spb выбрал именно меня. До скорой встречи! ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН! – Roberto Mancini (@robymancio) 1 июня 2017 г.

Роберто Манчини назначен главным тренером "Зенита"