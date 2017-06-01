Роберто Манчини: "Зенит" - чемпион!"

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в своем официальном Твиттере заявил, что рад заключению контракта с российским клубом. Соглашение 52-летнего итальянского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.
– Я очень рад, что "Зенит" выбрал именно меня, – написал Манчини. – До скорой встречи! "Зенит" – чемпион!
Я очень рад, что @zenit_spb выбрал именно меня. До скорой встречи! ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!– Roberto Mancini (@robymancio) 1 июня 2017 г.
Роберто Манчини назначен главным тренером "Зенита"
Свинству Бой!
Зенит Чемпион! Вперед Роберто. Свиньям бояться.
17:55
Bibigon2000
бедные,бедные хрюши!новые поколения свиноболел будут десятилетиями молиться на портрет неизвестного итальянца,пришедшего в свинарник,несмотря на все сопутствующие трудности, и целый год работавшего там в нечеловеческих условиях! и вроде бы даже что-то выигравшего со свинокомандой! правда за давностью лет никто не сможет вспомнить,что же именно и вправду ли это было...хрю-хрю,чпортаг!! или чморьтаг?
17:49
spetrov
Все ясно. Собираем манатки. :)
17:47
Нубяшка
Ну хз. Главное что плаческу кикнули. Хотя этот может и не лучше но это как говориться посмотрим.
17:44
Promesov
Манчиним!
17:41
werder63
Первый день -а уже полет полет нормальный!)) В клинике него койка будет между Наполеоном и человеком-пауком)))))))
17:41
akylak
А Манчини в курсе, что его клуб занял всего лишь 3-е место и уже второй год подряд остаётся без ЛЧ?)
17:41
foreverCSKAforever
Роберто, верим!
17:40
Bibigon2000
lanchakov83 Пиписькой тебе по губам Миничини! ------------------------------------------------у кого что болит?свои влажные свинячьи мечты в мир....
17:40
lanchakov83
Пиписькой тебе по губам Миничини! Спартак - чемпион!
17:35
Millwall82
Ну а суинок не удивительно что зазудело в области сфинктора, со времен Спала им не привыкать по 4-5 мячей от Зенита.
17:28
max14195
Обещать - не значит жениться, ну а кинуть болотных на крупную денюжку это святое, так все делают, от Дзюбиньо до строителей Распил-Арены и цыгана.
17:27
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
макарону русскую азбуку подсунули??? И сказали, что "зенит чемпион" переводится, как "мама мыла раму"???
17:26
Besedin Dmitry
Не говори гоп пока не перепрыгнешь!
17:26
Millwall82
Не умеют иностранцы промтом пользоваться. Вот что он написал на итальянском и на английском. Onorato di essere stato scelto da un club con una grande storia. Forza #Zenit #Zenit is a club with a rich history. Go Zenit Перевод дословный на русский. Зенит клуб с большой историей. Вперед Зенит!
17:26
James Gang
И как Манчини хорошо знает русский язык...
17:24
qwe20
Ага, с детства за сенит)) Ну клоун...
17:17