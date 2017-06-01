Роберто Манчини: "В новом сезоне "Зенит" обязательно завоюет трофеи"

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что пришел в клуб за победами. Сегодня было объявлено, что итальянец заключил контракт с сине-бело-голубыми по системе "3+2".

- Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут "Зенит"?

– Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате "Зенит" занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.

- Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?

– У меня есть только одна цель – побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у "Зенита" они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.

- Напоследок что вы можете сказать болельщикам сине-бело-голубых?

– Я хотел бы поприветствовать всех поклонников "Зенита" и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу!