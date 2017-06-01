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Роберто Манчини: "В новом сезоне "Зенит" обязательно завоюет трофеи"

Роберто МАНЧИНИ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что пришел в клуб за победами. Сегодня было объявлено, что итальянец заключил контракт с сине-бело-голубыми по системе "3+2".

 
В "Зените" еще никогда не было тренера, побеждавшего в английской премьер-лиге.Манчини – это по-питерски

- Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут "Зенит"?

– Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате "Зенит" занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.

- Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?

– У меня есть только одна цель – побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у "Зенита" они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.

- Напоследок что вы можете сказать болельщикам сине-бело-голубых?

– Я хотел бы поприветствовать всех поклонников "Зенита" и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу!

 

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-06-01-roberto-manchini-tsel-u-menya-v-zenite-tolko-odna-pobezhdat-i-zavoevyvat-trofei.htm

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (5)
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qwe20

Millwall82 нет, это 11 тысяч на игре с уралом, при вместимости 67 тысяч. вот такая арифметика.

19:28

Millwall82

Да даже если возьмут ЛЕ, но станут 10 в рфпл, то будет очень хорошим результатом. Все же ЛЕ и росгоружас это разные вещи. В РФПЛ далеко не всегда всегда все решается честным путем....ПФК "Кабинетка" не даст соврать.

19:22

King's Bounty IIII

трофеи, но не чемпионство...

19:10

Millwall82

qwe20,немногим это 19 тысяч? на 21 тысячном стадионе? Да у тебя с арифметикой беда, в школу бы заново отправился бы.

19:06

qwe20

этих невероятных болельщиков немногим больше 10 тысяч на матч ходит, все так уныло. но манчини видимо вциом читал)))

18:52