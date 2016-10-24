Роберт Мак: "Сегодня была самая холодная игра, но это Россия, и к этому нужно привыкать"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак после победы в домашнем матче 11-го тура премьер-лиги над "Оренбургом" (1:0) подчеркнул, что он был готов к российским холодам. По словам хавбека, ему придется привыкнуть к играм в такую погоду. Отметим, что сегодня в Санкт-Петербурге было примерно 4 градуса тепла, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Почему именно ваш гол, забитый еще в начале встречи, в итоге оказался победным?

– Это была далеко не лучшая игра "Зенита" в этом сезоне. Уверен, болельщики ожидали большего. Но и оборону соперника сломать было не просто. Хорошо, что мне удалось это сделать в контратаке. Главный итог этой встречи – три очка. Теперь надо подготовиться к важной кубковой встрече в Махачкале.

– Важно ли в ней выиграть после недавних 2:2 в чемпионате?

– Ту ничью мы тогда восприняли как поражение. О кубковой игре пока не разговаривали, но ее обсуждение – дело ближайших дней.

– Был ли матч с "Оренбургом" – самым холодным в этом сезоне?

– (Улыбается.) Да! Я это чувствовал всем телом. Но это – Россия. Надо к этому привыкать.

– "Зенит" снова догнал "Спартак". Пора перегонять?

– Пока "Спартак" все равно впереди за счет большего количества побед. Мы стараемся, но в первую очередь концентрируемся на нашей игре, а не следим за конкурентом. На столичный клуб, конечно, поглядываем, но гораздо важнее как играет сам "Зенит" и то чтобы он выигрывал.